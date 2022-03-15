Около 80 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Почти 80 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: АГН Москва АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса и тридцать один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и двадцать три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и четырнадцать отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

10 марта сообщили, что терминал D московского аэропорта Шереметьево временно закроют на фоне нынешней ситуации в авиаотрасли. Терминалы B и C продолжат работать.

Россия 24 февраля закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.