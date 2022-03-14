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24 минуты назад

Власти Москвы отреагировали на сообщения о появлении шипящих тараканов

Вероника Полынина

Возникновение стабильной популяции мадагаскарских тараканов в Москве невозможно. Об этом заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, комментируя агентству «Москва» сообщения СМИ о появлении в столице колонии мадагаскарских шипящих тараканов.

Власти Москвы отреагировали на сообщения о появлении шипящих тараканов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Бурмистрова, мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию, поэтому возникновение стабильной популяции этих насекомых в российских широтах невозможно.

Он предположил, что замеченные в Москве колонии скорее всего убежали «от своих нерадивых владельцев».

Также Бурмистров заверил, что мадагаскарские тараканы не могут быть переносчиками инфекций или заболеваний, поскольку не контактируют с другими насекомыми.

«Кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой реальной угрозы они не представляют», - отметил представитель департамента природопользования.

Ранее заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik, что в России и в частности в Москве появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов.

Новости Москвы,Сергей Бурмистров,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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