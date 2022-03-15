Москвич вместе с мусором выбросил более 10 млн рублей

Житель Москвы по ошибке выкинул свыше 10 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение ссуды.
Как стало известно, инцидент произошел 10 марта текущего года. Москвич захватил вместе с бытовыми отходами пакет с наличными и выкинул их. Заметил пропажу средств он только тремя днями позже. Отмечается, что на свалке оказалось 13 миллионов рублей.
Позднее мужчина попытался отыскать деньги, но безуспешно. Затем он обратился в правоохранительные органы, заявив, что накопленная им сумма предназначалась для выплаты по кредиту.
Life.ru пишет, что на данный момент полиция организовала проверку. К настоящему времени денежные средства вернуть не удалось.