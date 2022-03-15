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55 минут назад

Москвич вместе с мусором выбросил более 10 млн рублей

Vse42.ruVse42.ruиещё 3

Житель Москвы по ошибке выкинул свыше 10 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение ссуды.

Москвич вместе с мусором выбросил более 10 млн рублей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как стало известно, инцидент произошел 10 марта текущего года. Москвич захватил вместе с бытовыми отходами пакет с наличными и выкинул их. Заметил пропажу средств он только тремя днями позже. Отмечается, что на свалке оказалось 13 миллионов рублей.

Позднее мужчина попытался отыскать деньги, но безуспешно. Затем он обратился в правоохранительные органы, заявив, что накопленная им сумма предназначалась для выплаты по кредиту.

Life.ru пишет, что на данный момент полиция организовала проверку. К настоящему времени денежные средства вернуть не удалось.

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