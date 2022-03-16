Систему Face Pay запустили на станции МЦК "Кутузовская"

"Теперь наши совместные планы с Российскими железными дорогами до конца текущего года, чтобы на каждой станции МЦК был один турникет или несколько зависимости от пассажиропотока для прохода пассажиров по этой самой современной безопасной технологии (Face Pay)", - сказал Ликсутов.