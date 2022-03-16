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24 минуты назад

Систему Face Pay запустили на станции МЦК "Кутузовская"

ТАССТАССиещё 2

Система оплаты проезда Face Pay заработала на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца (МЦК). Новая технология до конца года появится на всех станциях МЦК, в среду сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Систему Face Pay запустили на станции МЦК «Кутузовская»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теперь наши совместные планы с Российскими железными дорогами до конца текущего года, чтобы на каждой станции МЦК был один турникет или несколько зависимости от пассажиропотока для прохода пассажиров по этой самой современной безопасной технологии (Face Pay)", - сказал Ликсутов.

По его словам, стоимость проезда по Face Pay равна проходу по карте "Тройка", а время оплаты занимает около 1-2 секунды.

"Все данные, которые пассажиры оставляют нам, хранятся на стороне банка (ВТБ). Вся система - это собственность правительства Москвы. Поэтому никаких других внешних подключений здесь нет. Технологию разрабатывали российские компании", - добавил Ликсутов.

Он также напомнил, что сервис оплаты проезда Face Pay доступен москвичам на всех станциях столичного метрополитена. Сейчас около 80 тыс. пассажиров метро пользуются такой технологией для оплаты проезда.

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