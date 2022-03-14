Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю сократился более чем на 40%. Отмечается, что показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Так, он снизился в сравнении с предыдущей неделей на 44,9%.