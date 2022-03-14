Мэр Москвы Сергей Собянин отменяет со вторника, 15 марта, требования по использованию защитных масок в общественных местах. Об этом он написал в своем блоге.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», - подчеркнул мэр столицы.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях, а именно регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», - указал Собянин.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю сократился более чем на 40%. Отмечается, что показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за минувшую неделю составил 24,9. Так, он снизился в сравнении с предыдущей неделей на 44,9%.