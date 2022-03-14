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1 час назад

Пять школ в Новой Москве реконструируют и расширят в 2022 году

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Пять школ в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы реконструируют и расширят в 2022 году. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Пять школ в Новой Москве реконструируют и расширят в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Все работы будут выполнены за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы. <...> В ТиНАО мы сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность, отсутствие очередей и комплексную безопасность, — уточнил он.

По словам Жидкина, в Краснопахорском, Новофедоровском и Рязановском поселениях реконструируют здания школ № 2075, № 2062 и № 2079 соответственно и возведут пристройки на 300, 300 и 550 мест.

Проектами реконструкции предусмотрены спортзалы, бассейн, ИТ-полигон, библиотека, мастерские. Более того, школы адаптируют для углубленного изучения гуманитарных и точных наук.

До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 16 школ, 19 детских садов и два объекта здравоохранения, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Детский сад на 200 воспитанников в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк» в Новой Москве введут в эксплуатацию. Уточняется, что на следующем этапе объект передадут в собственность столицы. Дошкольное образовательное учреждение возвели на улице Родниковой. Его общая площадь достигла более 2,8 тысячи квадратных метров. Всего в учреждении будут предусмотрены восемь детских групп.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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