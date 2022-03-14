Стартовала образовательная программа «Золотой маски» для худруков театров

Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" проводит 14-16 марта в Новом пространстве Театра наций в Москве образовательный интенсив для директоров и художественных руководителей театров малых и небольших городов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фестиваля.

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"Целью программы, которую фестиваль проводит с 2019 года, является создание дискуссионного поля для обсуждения практических и творческих вопросов в организации театрального дела, с которыми сталкиваются культурные институции в небольших городах по всей России", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что, несмотря на разный социальный и профессиональный контекст, в каждом регионе и каждом городе, в ежедневной практике театры решают схожие вопросы, в том числе эффективной коммуникации с аудиторией, взаимодействия с государственными и общественными структурами, привлечения молодых специалистов.

В течение трех дней в Москве пройдут семинары и лекции ведущих специалистов из разных областей, открытые дискуссии и презентации участников. На встречу приглашены директора, художественные руководители и режиссеры театров, в частности из таких городов как Арзамас, Березники, Благовещенск, Верхний Уфалей, Зеленоград, Златоуст, Каменск-Уральский, Новочеркасск, Саров, Тобольск. Приезд участников из Волгодонска, Глазова, Димитровграда, Железногорска, Заречного, Новоуральска, Озерска, Сарова и Северска стал возможен благодаря поддержке программы "Территория культуры Росатома".

"Консолидация и создание мотиваций для обновления и развития в театрах малых городов станет основной темой планируемого уже не круглого стола, а форума, который стал ежегодным благодаря внеконкурсной программе фестиваля "Золотая маска" и Фонду Тимченко. В этом году более 60 театров из разных областей и регионов примут участие в трехдневном обучающем общении в Москве", - привели в пресс-службе слова куратора Наталии Мозжаковой, директора Нового молодежного театра из Нижнего Тагила.

Среди волнующих руководителей театров тем она назвала репертуарную политику, современные пьесы, охрану труда, творческие связи, привлечение дополнительных средств, новые проекты и коллаборации.

Программа осуществляется совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

О фестивале и премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.