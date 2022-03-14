Работающий McDonald’s в Москве сняли на видео

Несмотря на официальное заявление McDonald’s о том, с 14 марта в России приостанавливается работа сети ресторанов быстрого питания, некоторые заведения компании продолжают обслуживать посетителей. Снятое в столичном McDonald’s видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как возле одной из касс образовалась очередь из трех человек, а работники ресторана в привычном для них режиме собирают заказы для клиентов.