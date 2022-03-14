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30 минут назад

Десятиэтажную гостиницу построят в центре Москвы

ТАССТАССиещё 1

Гостиница высотой 10 этажей, имеющая скульптурное решение с подсечками и расширением объема здания, появится в Красносельском районе Центрального административного округа (ЦАО), сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

Десятиэтажную гостиницу построят в центре Москвы
Фото: Пресс-служба МоскомархитектурыПресс-служба Москомархитектуры

"Гостиница высотой 10 этажей появится по адресу: 1-й Красносельский переулок, вл. 15/17. Главный объем фасада, выходящий на Русаковскую эстакаду, имеет скульптурное решение с подсечками и расширением объема здания. Для отделки используются клинкер нескольких оттенков серого, дерево и композитные панели бронзового оттенка. Это проект для активных и деловых людей с гибким образом жизни, которым помимо аренды проживания важно иметь комфортный коворкинг для удаленной работы, забежать на утреннюю йогу, подняться вечером в бар или же провести время в тихом саду", - говорится в сообщении.

Помимо гостиничных номеров, в подземном уровне предусмотрен одноэтажный паркинг на 30 машино-мест. Проект разработан российским архитектурным бюро GAFA Architects.

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