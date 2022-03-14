В Москве лиса пыталась познакомиться с собакой. Снятую очевидцем запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадрах видно, как заметившее пса на дороге животное пытается приблизиться к нему, заходя то с одной, то с другой стороны. Собака при этом начинает тихо лаять, как бы предупреждая лисицу о том, что подходить к ней не следует.
«Кого только не встретишь ночью на набережной в Москве. Лис пришел знакомиться с "лисёнком"», – подписал публикацию ее автор.
Ранее сообщалось, что москвичи заметили лису, гулящую в парке «Царицыно».