Более 20 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию

В Северном административном округе Москвы удалось ввести в эксплуатацию 23 новостройки по программе реновации. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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Это в свою очередь дает обеспечить переселение свыше 10 тысячам горожанам.

— В настоящее время по программе реновации в САО в проектировании и строительстве находится 52 объекта, введено в эксплуатацию 23 дома площадью более 280 тысяч квадратных метров, 22 из которых уже переданы под заселение. Градостроительный потенциал построенных новостроек позволяет расселить 10,5 тысячи жителей, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в московском районе Лефортово в текущем году передадут под заселение первый жилой дом, который построили по программе реновации. Левкин уточнил, что в районе в рамках программы реновации подразумевается расселение 40 жилых домов.