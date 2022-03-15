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2 часа назад

Более 20 новостроек по реновации в Москве ввели в эксплуатацию

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 8

В Северном административном округе Москвы удалось ввести в эксплуатацию 23 новостройки по программе реновации. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Более 20 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию
Фото: ТАССТАСС

Это в свою очередь дает обеспечить переселение свыше 10 тысячам горожанам.

— В настоящее время по программе реновации в САО в проектировании и строительстве находится 52 объекта, введено в эксплуатацию 23 дома площадью более 280 тысяч квадратных метров, 22 из которых уже переданы под заселение. Градостроительный потенциал построенных новостроек позволяет расселить 10,5 тысячи жителей, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в московском районе Лефортово в текущем году передадут под заселение первый жилой дом, который построили по программе реновации. Левкин уточнил, что в районе в рамках программы реновации подразумевается расселение 40 жилых домов.

Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о передаче под заселение семи новостроек по программе реновации в Москве. По его словам, порядка 2,4 тысячи жителей из 12 старых домов переедут в новые дома уже в этом месяце.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Левкин,
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