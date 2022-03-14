Собянин рассказал о благоустройстве юго-востока Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге назвал основные объекты, которые планируется благоустроить на юго-востоке столицы в 2022 году.

Фото: сайт Сергея Собянина сайт Сергея Собянина

По словам градоначальника, на набережной Москвы-реки продолжится обновление парка «Печатники».

«Настал черед сделать комфортную зону отдыха у воды. Вдоль берега проложим пешеходные и велосипедные дорожки. Сделаем удобные спуски к реке, отремонтируем детские и спортивные площадки», — отметил градоначальник.

Собянин сообщил, что в Люблине между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк будут созданы удобные прогулочные маршруты и обновлена инфраструктура отдыха во дворах.

«В квартале отремонтируем дорожки, вдоль тропинок установим новые скамейки и урны. Высадим более 120 деревьев и кустарников. Разобьем новые и восстановим старые газоны. На детских и спортивных площадках заменим покрытие и оборудование, добавим уюта и зелени», — сообщил глава столицы.

Мэр также отметил, что будет благоустроена территория Городской клинической больницы №13 на Велозаводской улице. Там обновят дорожки, поставят новые скамейки и фонари, обустроят комфортные места для прогулок на свежем воздухе и зоны ожидания, разобьют цветники и альпийские горки, высадят новые деревья-крупномеры.

Кроме того, на юго-востоке столицы планируется благоустроить 19 школьных территорий. Будут обновлены детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменены МАФы, обустроены уютные зоны отдыха школьников, модернизированы контейнерные площадки, резюмировал градоначальник.