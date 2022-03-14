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4 часа назад

Открыт прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Mos.ruMos.ru

Первая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 1 апреля по 26 июня.

Открыт прием заявок на участие в ярмарках выходного дня
Фото: Mos.ruMos.ru

На mos.ru открылась заявочная кампания на участие в ярмарках выходного дня. Заявки от отечественных сельхозпроизводителей будут принимать до 23:59 18 марта.

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Ярмарки выходного дня в столице работают с апреля по декабрь. По пятницам, субботам и воскресеньям на них можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.

Первая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 1 апреля по 26 июня. В новом сезоне среди участников распределят более тысячи торговых мест по 60 адресам во всех округах Москвы.

Право на бесплатные торговые места могут получить владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Для участия в отборе нужно зарегистрироваться на mos.ru и подать заявку в электронном виде. В каталоге услуг для бизнеса необходимо выбрать «Предоставление места на ярмарке выходного дня». При заполнении заявления указанные в личном кабинете сведения отобразятся в электронной форме автоматически. Физлицам, чтобы подать заявку, понадобится стандартная учетная запись на mos.ru.

Полезную информацию о ярмарках и рекомендации для успешной подачи заявки можно найти в инструкции «Как получить место на ярмарке выходного дня».

Результаты заявочной кампании станут известны 23 марта до конца дня. Информация появится в личных кабинетах заявителей на mos.ru, порталах Департамента торговли и услуг города Москвы и ГБУ «Московские ярмарки».

Места на ярмарках предоставляются по принципу очередности: они достаются тем, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем требованиям. Те, кому не хватит мест, будут включены в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат заявителям по принципу очередности.

У продавцов на ярмарках выходного дня должны быть с собой документы, которые могут проверить организаторы ярмарок или уполномоченные должностные лица. Это документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований и другие документы, предусмотренные законодательством.

Адреса ярмарок выходного дня публикуют на портале открытых данных и сайте проекта «Наш город».

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