Москвичам помогли утилизировать более 10 тысяч ненужных вещей

В Москве вывезли более 10 тысяч предметов с помощью бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей». Москвичи оставляли заявки на портале mos.ru. Об этом сообщил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».
«С октября прошлого года жители столицы уже избавились от 3602 стиральных машин, 3396 холодильников, 538 посудомоечных машин, 1272 электрических и 1265 газовых плит, — рассказал Александр Пищелко. — Также в последнее время набирает популярность услуга утилизации автомобиля. С начала запуска сервиса шесть автовладельцев избавились от сломанных машин, не подлежащих восстановлению».
Воспользоваться услугой вывоза ненужных вещей могут москвичи, у которых есть стандартная или полная учетная запись на сайте mos.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и тему «ЖКУ, обслуживание жилья». В одну заявку можно включить до 20 предметов из предложенных на сайте. Также необходимо указать адрес, номер подъезда, этаж и номер квартиры, отметить, есть ли в доме лифт и какого он типа, выбрать удобную дату и время вывоза. После оформления заявки с пользователем свяжутся операторы организации-партнера для уточнения деталей. При этом жителям не придется самостоятельно выносить из квартиры габаритные предметы.
Онлайн-заявки принимаются круглосуточно и обрабатываются за пару минут. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем житель может сам выбирать удобные дату и время.
Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, специальный городской сервис дает возможность жителям Москвы легко решить вопрос с утилизацией некоторых типов металлических предметов и бытовой техники, не нарушая при этом правовые нормы.
За последний месяц в службу поддержки сервиса «Вывоз ненужных вещей» обратились 117 пользователей. Из них 35 просили вывезти мебель, 20 — мелкую технику, три обращения касались пианино и одно — тренажера. Как пояснили в ГКУ «Новые технологии управления», в данный момент подобные услуги сервисом не предусмотрены. Добавление в классификатор подобных предметов находится в стадии согласования.
Сервис вывоза ненужных вещей запущен Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Правительство Москвы приглашает компании, занимающиеся вывозом ненужной крупногабаритной бытовой техники и металлических предметов, присоединиться к перспективному городскому проекту. С условиями работы сервиса можно ознакомиться на сайте mos.ru, а также отправив заявку на адрес электронной почты: moscomservice@newtech.mos.ru.