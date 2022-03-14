Москвичам помогли утилизировать более 10 тысяч ненужных вещей

В Москве вывезли более 10 тысяч предметов с помощью бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей». Москвичи оставляли заявки на портале mos.ru. Об этом сообщил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».

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«С октября прошлого года жители столицы уже избавились от 3602 стиральных машин, 3396 холодильников, 538 посудомоечных машин, 1272 электрических и 1265 газовых плит, — рассказал Александр Пищелко. — Также в последнее время набирает популярность услуга утилизации автомобиля. С начала запуска сервиса шесть автовладельцев избавились от сломанных машин, не подлежащих восстановлению».

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Воспользоваться услугой вывоза ненужных вещей могут москвичи, у которых есть стандартная или полная учетная запись на сайте mos.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и тему «ЖКУ, обслуживание жилья». В одну заявку можно включить до 20 предметов из предложенных на сайте. Также необходимо указать адрес, номер подъезда, этаж и номер квартиры, отметить, есть ли в доме лифт и какого он типа, выбрать удобную дату и время вывоза. После оформления заявки с пользователем свяжутся операторы организации-партнера для уточнения деталей. При этом жителям не придется самостоятельно выносить из квартиры габаритные предметы.

Онлайн-заявки принимаются круглосуточно и обрабатываются за пару минут. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем житель может сам выбирать удобные дату и время.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, специальный городской сервис дает возможность жителям Москвы легко решить вопрос с утилизацией некоторых типов металлических предметов и бытовой техники, не нарушая при этом правовые нормы.

За последний месяц в службу поддержки сервиса «Вывоз ненужных вещей» обратились 117 пользователей. Из них 35 просили вывезти мебель, 20 — мелкую технику, три обращения касались пианино и одно — тренажера. Как пояснили в ГКУ «Новые технологии управления», в данный момент подобные услуги сервисом не предусмотрены. Добавление в классификатор подобных предметов находится в стадии согласования.