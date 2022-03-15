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53 минуты назад

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

15 марта столичный регион останется в тыловой части антициклона. Об этом сообщает "Москва 24".

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
Фото: ТАССТАСС

Максимальная температура воздуха в Москве не превысит +1...+3 градуса, в Подмосковье – 0...+5 градусов.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба. С северо-восточным ветром продолжится поступление холодного воздуха. При переменной облачности обойдется почти без осадков. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Москве ожидается прохладная и солнечная погода, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы.

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