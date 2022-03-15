Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

"Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба. С северо-восточным ветром продолжится поступление холодного воздуха. При переменной облачности обойдется почти без осадков. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Москве ожидается прохладная и солнечная погода, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы.