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42 минуты назад

В Москве снова открываются секонд-хенды

Российская ГазетаРоссийская Газета

Тем более что заведения с весовыми джинсами теперь уже не те, что были 30 лет назад. И визуально не уступают брендовым магазинам, которые на фоне санкций грозятся массово уйти из России.

В Москве снова открываются секонд-хенды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Тренд на секонды у нас запустился в девяностые, - вспоминает сооснователь онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Екатерина Крайванова. - Люди покупали там одежду так же регулярно, как сейчас покупают в обычных магазинах".

Потом экономическая ситуация в стране улучшилась, значительная часть покупателей пошла за новыми вещами в магазины. Но сейчас предложение секонд-хендов снова выросло. Например, в начале марта новые "секонды" появились у станций метро "Алтуфьево", "Отрадное". Значительную часть их покупателей составляют люди среднего возраста.

"Случайно узнал об открытии "секонда", нужны джинсы, - поделился один из посетителей, житель СВАО Владимир Файзуллин. - Но сейчас даже на обычных рынках цены взвинтили. А здесь - вполне демократично".

Ценники развешаны под потолком, над рядами одежды. С красной биркой - по 2990 рублей, с белой - 1490, с синей - и вовсе по 490. Причем это не за штуку, а за килограмм! Люди набирают вещей сразу на всю весну - на 1-1,5 килограмма.

"Существует два типа секонд-хендов: простые и брендовые, - комментирует Екатерина Крайванова. - В простых можно найти одежду из масс-маркета".

В брендовых одежда уже не такая дешевая. В дальнейшем, считает собеседница "РГ", такие секондовые модели будут процветать, и не только в связи с санкциями и скачками цен. Просто в мире перепроизводства уже многие считают неразумным тратить деньги только на новые вещи.

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