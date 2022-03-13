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1 час назад

Москвичи выстроились в очередь в «Макдоналдс» перед закрытием

Майк Габриелян

В Москве у ресторанов «Макдоналдс» образовались «огромные очереди». Жители столицы пришли попрощаться с западным фастфудом – завтра рестораны закрываются. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, много посетителей в ресторане на Пушкинской площади. Попрощаться пришли те, кто стоял в очереди за едой в 90-х годах, когда сеть впервые открылась в России.

«Мне было пять лет. Меня мама привела, мы отстояли огромную очередь, которая была больше километра. Несколько часов мы стояли, чтобы купить свой первый чизбургер. И вот сегодня как раз пришли попрощаться, а то вдруг больше не откроют», — рассказала москвичка.

Ранее стало известно, что рестораны «Макдоналдс» в России временно останавливаются с 14 марта. По разноречивым данным СМИ, сеть или прекратит работу или сделает перерыв на 1,5 - 3 месяца.

Известно, что гендиректор компании пообещал сохранить зарплату сотрудникам на этот период.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские сети общепита могут заменить 250 американских ресторанов и максимально задействовать их кадровый потенциал.

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