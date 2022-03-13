Москвичи выстроились в очередь в «Макдоналдс» перед закрытием

«Мне было пять лет. Меня мама привела, мы отстояли огромную очередь, которая была больше километра. Несколько часов мы стояли, чтобы купить свой первый чизбургер. И вот сегодня как раз пришли попрощаться, а то вдруг больше не откроют», — рассказала москвичка.