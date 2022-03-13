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55 минут назад

Сергей Собянин рассказал о проверках новых поездов в метро

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Прежде чем пустить новые поезда на линии московского метро, специалисты проводят тщательную проверку. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о проверках новых поездов в метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

— Все системы по более чем 100 параметрам тестируют сначала на заводе-изготовителе, дополнительно — в самом депо. Специалисты отслеживают и анализируют любую, казалось бы, мелочь, — рассказал мэр.

По словам Собянина, специалисты проверяют, насколько плавно едет и тормозит состав, хорошо ли очищается лобовое стекло в кабине машиниста, исправно ли работает свет в салоне. Если все нормально — поезд выходит на обкатку. Проезжает по линии 300 километров без пассажиров.

— Все данные тестов теперь будут в одном устройстве, так ни одна важная деталь не останется без внимания, — написал Собянин у себя в Telegram.

До этого стало известно о том, что с 12 марта в Москве начались реконструкционные работы в тоннеле № 3 Курского вокзала. Работы будут проводиться в рамках развития инфраструктуры к запуску МЦД-4 на Курском вокзале.

В ходе реконструкции специалисты улучшат пять платформ и построят две новые, все семь платформ оборудуют навесами, новым освещением, удобными лавочками и навигацией.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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