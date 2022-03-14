Информация о минировании Большого театра не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в Большом театре в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье, 13 марта, источник в экстренных службах.

11 марта сообщалось, что ФСБ, МВД и СК, а также КГБ Белоруссии задержали восемь человек за письма с ложными угрозами минирования. Задержания, как уточняется, произошли на территории России и Белоруссии. Возраст участников интернет-сообщества составляет от 13 лет до 21 года.