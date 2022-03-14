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2 часа назад

Информация о минировании Большого театра не подтвердилась

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 7

Информация об угрозе взрыва в Большом театре в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье, 13 марта, источник в экстренных службах.

Информация о минировании Большого театра не подтвердилась
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Здание Большого театре и близлежащая территория обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — рассказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложено на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр.

11 марта сообщалось, что ФСБ, МВД и СК, а также КГБ Белоруссии задержали восемь человек за письма с ложными угрозами минирования. Задержания, как уточняется, произошли на территории России и Белоруссии. Возраст участников интернет-сообщества составляет от 13 лет до 21 года.

Новости Москвы,Угроза взрыва,КГБ РБ,ФСБ,
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