В Карманицком переулке отремонтируют дом 1901 года постройки

Это здание в стиле эклектики с элементами неоклассицизма.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В этом году пройдет капитальный ремонт исторического жилого дома, который находится в районе Арбат. Специалисты отремонтируют фасад, крышу, подвальные помещения и некоторые инженерные системы. Четырехэтажное здание было построено в 1901 году, в нем восемь квартир. Жилая площадь дома — чуть менее тысячи квадратных метров.

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Особое внимание уделят фасаду, выполненному в архитектурном стиле эклектики. Специалисты расчистят и промоют его поверхности от грязи на первом этапе капремонта, затем восстановят кирпичную кладку и разошьют швы, а места замокания обработают антисептическим составом. Далее обновят красочный слой. Кроме того, восстановят архитектурные формы фасада и их окраску.

На крыше заменят обрешетку и кровельное покрытие. Утеплителем будут служить современные минераловатные плиты — они мало весят и очень эффективны. Все деревянные элементы крыши обработают огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров.

Кроме того, специалисты отремонтируют и расчистят подвальные помещения, заменят внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного водоснабжения и магистрали отопления.

Чем интересна архитектура дома

Здание построили в 1901 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики с яркими чертами неоклассицизма. Одноподъездный дом имеет простую форму, декоративные элементы сформированы структурой кирпичной кладки. Окна главного фасада с первого по третий этаж оформлены разнотипными наличниками с карнизами (сандриками).

Тянутые пояса и цокольный выступ визуально делят здание на три части, это придает фасаду дополнительный объем и подчеркивает центральную часть дома (ризалит). Эффектно выделяется арочное окно высотой в два этажа над входной дверью.

Центр дворового фасада выделен полукруглым ризалитом, дополнительный объем ему придает выступающий за плоскость козырек дома. К торцу здания примыкает соседний дом.

Московская программа капремонта — один из самых больших проектов модернизации жилья в России и мире. Сегодня в нее вошло более 28 тысяч московских домов, а это 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов здания и более 112 тысяч лифтов.