Более 80 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 80 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса и двадцать три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и двадцать пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и двадцать пять отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
10 марта сообщили, что терминал D московского аэропорта Шереметьево временно закроют на фоне нынешней ситуации в авиаотрасли. Терминалы B и C продолжат работать.
Россия 24 февраля закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.
1 марта стало известно, что ограничение на полеты в некоторые аэропорты Южной и Центральной России продлили до 03:45 8 марта. Рейсы были временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.