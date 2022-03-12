Москвичи рассказали о повышении цен на ряд продуктов. Видео

Жители Москвы отметили повышение цен в магазинах. В субботу покупатели поделились мнением с Ruptly о ситуации.
Москвич Владимир Кирюхин сообщил, что не заметил серьезного изменения стоимости товаров.
"Цены растут, потому что нас давят! Запад давит, а мы сопротивляемся", - объяснил Владимир.
Другой местный житель заявил, что рост цен "не зависит от обстановки в стране".
"Просто люди резко подняли цены. Товары местные, которые выпускаются в России, та же крупа, то же мясо. Причин нет, чтобы поднимать цены", - подчеркнул он.
В свою очередь сотрудница магазина "Перекресток" Анна рассказала, что рост цен - естественный процесс в рыночной экономике.