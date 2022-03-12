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35 минут назад

Москвичи рассказали о повышении цен на ряд продуктов. Видео

Александр Кузьмин

Жители Москвы отметили повышение цен в магазинах. В субботу покупатели поделились мнением с Ruptly о ситуации.

Москвич Владимир Кирюхин сообщил, что не заметил серьезного изменения стоимости товаров.

"Цены растут, потому что нас давят! Запад давит, а мы сопротивляемся", - объяснил Владимир.

Другой местный житель заявил, что рост цен "не зависит от обстановки в стране".

"Просто люди резко подняли цены. Товары местные, которые выпускаются в России, та же крупа, то же мясо. Причин нет, чтобы поднимать цены", - подчеркнул он.

В свою очередь сотрудница магазина "Перекресток" Анна рассказала, что рост цен - естественный процесс в рыночной экономике.

Новости Москвы,Общество,Видео,Владимир Кирюхин,X5 Retail Group,
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