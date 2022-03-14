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47 минут назад

В Москве ожидаются небольшие осадки и до 4 градусов тепла

ТАССТАССиещё 6

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали небольшие осадки и до 4 градусов тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в Москве будет до 4 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 6 градусов мороза. В Подмосковье температура будет достигать 5 градусов тепла, ночью похолодает до минус 9 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень опасности будет действовать в Подмосковье из-за гололедицы до 10:00 понедельника.

В столице желтый уровень погодной опасности объявлен с 19:00 понедельника и до 9:00 вторника.

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