Москвичам пообещали небольшие осадки и до 4 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет до 4 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 6 градусов мороза. В Подмосковье температура будет достигать 5 градусов тепла, ночью похолодает до минус 9 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень опасности будет действовать в Подмосковье из-за гололедицы до 10:00 понедельника.