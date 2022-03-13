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13 марта

В Москве началась подготовка к строительству станции "Суворовская"

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Подготовительные работы начались в Москве на площадке строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии подземки.

Станция «Суворовская» появится на кольцевой линии метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, станция будет построена на действующей линии метро. Ее строительство будет идти на территории Тверского и Мещанского районов.

"Обычно работы по сооружению таких станций занимают 5-6 лет, но мы постараемся завершить быстрее", - сообщил Бочкарев.

Полностью останавливать движение на действующей линии не будут.

"Сейчас специалисты занимаются проработкой решений по обходным тоннелям, решается также вопрос по их диаметру и протяженности", - добавил заммэра.

В настоящее время идут работы по поддержанию законсервированной много лет назад горной выработки, а также горнопроходческие работы по сооружению тоннеля к камере переключения движения.

Напомним, что новая станция будет построена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Кстати, станцию собирались строить еще в 1990-х годах. Тогда предполагалось, что вход на нее будет возле СК "Олимпийский".

Новости Москвы,Строительство,Андрей Бочкарев,
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