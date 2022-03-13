Станция «Суворовская» появится на кольцевой линии метро Москвы

Подготовительные работы начались в Москве на площадке строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии подземки.
Как сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, станция будет построена на действующей линии метро. Ее строительство будет идти на территории Тверского и Мещанского районов.
"Обычно работы по сооружению таких станций занимают 5-6 лет, но мы постараемся завершить быстрее", - сообщил Бочкарев.
Полностью останавливать движение на действующей линии не будут.
"Сейчас специалисты занимаются проработкой решений по обходным тоннелям, решается также вопрос по их диаметру и протяженности", - добавил заммэра.
В настоящее время идут работы по поддержанию законсервированной много лет назад горной выработки, а также горнопроходческие работы по сооружению тоннеля к камере переключения движения.
Напомним, что новая станция будет построена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро.
Кстати, станцию собирались строить еще в 1990-х годах. Тогда предполагалось, что вход на нее будет возле СК "Олимпийский".