Станция «Суворовская» появится на кольцевой линии метро Москвы

Подготовительные работы начались в Москве на площадке строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии подземки.

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Как сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, станция будет построена на действующей линии метро. Ее строительство будет идти на территории Тверского и Мещанского районов.

"Обычно работы по сооружению таких станций занимают 5-6 лет, но мы постараемся завершить быстрее", - сообщил Бочкарев.

Полностью останавливать движение на действующей линии не будут.

"Сейчас специалисты занимаются проработкой решений по обходным тоннелям, решается также вопрос по их диаметру и протяженности", - добавил заммэра.

В настоящее время идут работы по поддержанию законсервированной много лет назад горной выработки, а также горнопроходческие работы по сооружению тоннеля к камере переключения движения.

Напомним, что новая станция будет построена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро.