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36 минут назад

Эскалатор на станции метро «Славянский бульвар» будет временно закрыт

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Со среды, 16 марта, на станции метрополитена «Славянский бульвар» (выход номер 1) будет недоступен эскалатор. Об этом сообщается на официальном сайте столичного метро.

На станции метро «Славянский бульвар» закроют эскалатор
Фото: Пресс-служба Московского метрополитенаПресс-служба Московского метрополитена

Отмечается, что эскалатор будет недоступен для пассажиров до 31 марта, следует из сообщения.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что крупную программу развития транспортной инфраструктуры продолжают реализовывать в Москве. Специалисты возводят станции метро, развивают улично-дорожную сеть и диаметры, а также строят другие объекты. Так, в этом году планируется завершить возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ремонт 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Также недавно стало известно о том, что с 12 марта в Москве начались реконструкционные работы в тоннеле № 3 Курского вокзала. Работы будут проводиться в рамках развития инфраструктуры к запуску МЦД-4 на Курском вокзале. В ходе реконструкции специалисты улучшат пять платформ и построят две новые, все семь платформ оборудуют навесами, новым освещением, удобными лавочками и навигацией.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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