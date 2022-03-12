На станции метро «Славянский бульвар» закроют эскалатор

Со среды, 16 марта, на станции метрополитена «Славянский бульвар» (выход номер 1) будет недоступен эскалатор. Об этом сообщается на официальном сайте столичного метро.

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Отмечается, что эскалатор будет недоступен для пассажиров до 31 марта, следует из сообщения.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что крупную программу развития транспортной инфраструктуры продолжают реализовывать в Москве. Специалисты возводят станции метро, развивают улично-дорожную сеть и диаметры, а также строят другие объекты. Так, в этом году планируется завершить возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ремонт 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).