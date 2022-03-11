Синоптик сообщил о сроках прихода «настоящей весны» в Москву

Настоящая весенняя погода придет в Москву во второй половине апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По словам специалиста, снег окончательно сойдет в столичном регионе в третьей декаде марта — начале апреля. Согласно его прогнозам, 13 и 14 марта температура в столице повысится.

— Во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи, это будет уже весеннее ощущение. На московских улицах сразу станет красиво от весенних нарядов женщин, — цитирует синоптика Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в эти выходные. По ее словам, москвичам стоит ожидать постепенное потепление.