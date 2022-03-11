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22 минуты назад

Синоптик сообщил о сроках прихода «настоящей весны» в Москву

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Настоящая весенняя погода придет в Москву во второй половине апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил о сроках прихода «настоящей весны» в Москву
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По словам специалиста, снег окончательно сойдет в столичном регионе в третьей декаде марта — начале апреля. Согласно его прогнозам, 13 и 14 марта температура в столице повысится.

— Во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи, это будет уже весеннее ощущение. На московских улицах сразу станет красиво от весенних нарядов женщин, — цитирует синоптика Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в эти выходные. По ее словам, москвичам стоит ожидать постепенное потепление.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что настоящая весна вернется на улицы столицы в конце второй декады текущего месяца. Он считает, что практически до 20-х чисел марта погода в Москве будет довольно прохладной, но ясной.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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