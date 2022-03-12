Тоннель на Курском вокзале закроют для строительства подземного терминала

Перейти по нему можно будет только на платформы МЦД и в метро.
С 12 марта на Курском вокзале временно закроют для сквозного прохода тоннель между вокзалом и торговым центром «Арма». Из выхода № 4 станции метро «Курская» можно будет попасть только на платформы МЦД и в метро.
Перейти через железнодорожные пути с улицы Земляной Вал на улицу Казакова можно будет по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка.
Причиной ограничений стало строительство подземного терминала, который соединят с тоннелем. Кроме того, продолжаются работы по строительству новых путей и возведению платформ, которые необходимы для запуска движения по МЦД-4. При этом движение поездов не останавливается.
Самый сложный по реализации, но очень важный МЦД-4 станет сквозным маршрутом через Москву с запада на восток. Он соединит семь вокзалов и создаст 18 пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. Для жителей 20 районов столицы транспорт станет доступнее, у пассажиров появится выбор из десятков новых маршрутов.