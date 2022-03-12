Тоннель на Курском вокзале закроют для строительства подземного терминала

Перейти по нему можно будет только на платформы МЦД и в метро.

Фото: Mos.ru Mos.ru

С 12 марта на Курском вокзале временно закроют для сквозного прохода тоннель между вокзалом и торговым центром «Арма». Из выхода № 4 станции метро «Курская» можно будет попасть только на платформы МЦД и в метро.

Перейти через железнодорожные пути с улицы Земляной Вал на улицу Казакова можно будет по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка.

Причиной ограничений стало строительство подземного терминала, который соединят с тоннелем. Кроме того, продолжаются работы по строительству новых путей и возведению платформ, которые необходимы для запуска движения по МЦД-4. При этом движение поездов не останавливается.