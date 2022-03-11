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53 минуты назад

Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года

Москва24Москва24

Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину текущего года. Об этом сообщается на сайте дирекции мероприятия.

Московский международный кинофестиваль перенесли
Фото: Агентство "Москва"/Андрей НикеричевАгентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.

Ранее стало известно, что Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году. Организаторы киносмотра заявили, что не допустят россиян к участию до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована на условиях, удовлетворяющих ее народ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Новости Москвы,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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