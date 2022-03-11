Московский международный кинофестиваль перенесли

Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину текущего года. Об этом сообщается на сайте дирекции мероприятия.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.

Ранее стало известно, что Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году. Организаторы киносмотра заявили, что не допустят россиян к участию до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована на условиях, удовлетворяющих ее народ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.