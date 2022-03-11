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1 час назад

Сергунина: В парках Москвы начинается весенний экскурсионный сезон

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 4

В столичных парках открывается сезон весенних экскурсий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В парках Москвы начинается весенний экскурсионный сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. Часть из них проведут в онлайн-формате. Участники смогут узнать историю русской дворянской усадьбы, увидеть цветение первых весенних растений, прогуляться по старинным аллеям, где любили проводить время известные русские писатели», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что экскурсии пройдут в семи столичных зонах отдыха: музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького, Воронцовском парке, сквере по Олонецкому проезду и в парках «Северное Тушино», «Дубки», «Сокольники». Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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