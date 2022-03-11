В парках Москвы начинается весенний экскурсионный сезон

«Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. Часть из них проведут в онлайн-формате. Участники смогут узнать историю русской дворянской усадьбы, увидеть цветение первых весенних растений, прогуляться по старинным аллеям, где любили проводить время известные русские писатели», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.