Работы по реабилитации лесопарка «Кусково» проведут в Москве

Лесопарковую зону музея-усадьбы "Кусково" в столице обновят в этом году, сообщается на портале мэра Москвы.
"В ходе мероприятий планируется воссоздать ценные композиционно-планировочные элементы. Предлагается провести очистку и реабилитацию канала Большого Дворцового пруда, тянущегося вдоль основной планировочной оси ансамбля", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.
Отмечается, что после завершения работ Кусковский просек станет одной из основных пешеходных артерий парка. Дорожки планируется покрыть гранитным отсевом, натуральным камнем и высадить стриженные кустарники, чтобы подчеркнуть аутентичность планировочных элементов музея-усадьбы.
Также экореабилитация ждет несколько прудов. Рабочие вывезут иловые отложения, укрепят берега, вокруг водоемов сделают деревянные настилы с видовыми точками.
"Детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей. В парке появятся воркаут-зоны и велодорожки. Кроме того, планируется реконструировать стадион "Фрезер". Посетителей будут ждать современное футбольное поле, беговые дорожки, площадки для мини-футбола, зимой - каток, два теннисных корта, зона для текбола. Рядом со стадионом создадут скейт-трек и памп-трек. В лесопарке установят автоматы по продаже корма для диких животных, а новые фонари не будут сбивать их биологические ритмы. Также ограничат транзитный проезд автомобилей через парк. Входы в парк выделят павильонами с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями охраны", - добавляется в сообщении.
Дополняется, что сейчас в парке места для отдыха размещены неравномерно и их мало, детские и спортивные площадки устарели. Пруды обмелели и затянулись илом, берега покрыты зарослями и мусором. Основные участки территории лесопарка не освещены, нет видеонаблюдения. Помимо этого, на территории всего два кафе, которые работают только летом.