Работы по реабилитации лесопарка «Кусково» проведут в Москве

"Детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей. В парке появятся воркаут-зоны и велодорожки. Кроме того, планируется реконструировать стадион "Фрезер". Посетителей будут ждать современное футбольное поле, беговые дорожки, площадки для мини-футбола, зимой - каток, два теннисных корта, зона для текбола. Рядом со стадионом создадут скейт-трек и памп-трек. В лесопарке установят автоматы по продаже корма для диких животных, а новые фонари не будут сбивать их биологические ритмы. Также ограничат транзитный проезд автомобилей через парк. Входы в парк выделят павильонами с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями охраны", - добавляется в сообщении.