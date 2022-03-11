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1 час назад

В Москве обновят лесопарковую зону музея-усадьбы "Кусково"

РИА НедвижимостьРИА Недвижимостьиещё 1

Лесопарковую зону музея-усадьбы "Кусково" в столице обновят в этом году, сообщается на портале мэра Москвы.

Работы по реабилитации лесопарка «Кусково» проведут в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе мероприятий планируется воссоздать ценные композиционно-планировочные элементы. Предлагается провести очистку и реабилитацию канала Большого Дворцового пруда, тянущегося вдоль основной планировочной оси ансамбля", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.

Отмечается, что после завершения работ Кусковский просек станет одной из основных пешеходных артерий парка. Дорожки планируется покрыть гранитным отсевом, натуральным камнем и высадить стриженные кустарники, чтобы подчеркнуть аутентичность планировочных элементов музея-усадьбы.

Также экореабилитация ждет несколько прудов. Рабочие вывезут иловые отложения, укрепят берега, вокруг водоемов сделают деревянные настилы с видовыми точками.

"Детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей. В парке появятся воркаут-зоны и велодорожки. Кроме того, планируется реконструировать стадион "Фрезер". Посетителей будут ждать современное футбольное поле, беговые дорожки, площадки для мини-футбола, зимой - каток, два теннисных корта, зона для текбола. Рядом со стадионом создадут скейт-трек и памп-трек. В лесопарке установят автоматы по продаже корма для диких животных, а новые фонари не будут сбивать их биологические ритмы. Также ограничат транзитный проезд автомобилей через парк. Входы в парк выделят павильонами с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями охраны", - добавляется в сообщении.

Дополняется, что сейчас в парке места для отдыха размещены неравномерно и их мало, детские и спортивные площадки устарели. Пруды обмелели и затянулись илом, берега покрыты зарослями и мусором. Основные участки территории лесопарка не освещены, нет видеонаблюдения. Помимо этого, на территории всего два кафе, которые работают только летом.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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