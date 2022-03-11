Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

В процессе импортозамещения правительство Москвы поставило задачу распространить практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства. Это одна из первоочередных мер, разработанных в Москве для поддержки экономики.

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями: "Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика - создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль".

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Механизм офсетного контракта внедрен в столице в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций - 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.

Для бизнеса офсетный контракт - это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет - это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.

"Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица - лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним - 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер - услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета - услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.