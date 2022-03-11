Москвичей предупредили о 9-балльных пробках 11 марта

Пробки на дорогах Москвы в пятницу вечером могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных, сейчас движение в городе оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причиной загруженности городской улично-дорожной сети могут стать строительные работы, мелкие ДТП и гололедица.

Ожидается, что движение будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.