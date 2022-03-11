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1 час назад

Пробки в 9 баллов ожидаются в Москве в пятничный час пик

РИАМОРИАМО

Пробки на дорогах Москвы в пятницу вечером могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных, сейчас движение в городе оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичей предупредили о 9-балльных пробках 11 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной загруженности городской улично-дорожной сети могут стать строительные работы, мелкие ДТП и гололедица.

Ожидается, что движение будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

В вечерний час пик для поездок по городу автолюбителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время в пути. Для поездок по центру лучше выбрать метро.

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