Москвичей предупредили о 9-балльных пробках 11 марта

Пробки на дорогах Москвы в пятницу вечером могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных, сейчас движение в городе оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной загруженности городской улично-дорожной сети могут стать строительные работы, мелкие ДТП и гололедица.
Ожидается, что движение будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
В вечерний час пик для поездок по городу автолюбителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время в пути. Для поездок по центру лучше выбрать метро.