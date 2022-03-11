В Москве обучат бабушек на час

В Москве начался набор в бесплатную школу нянь «Бабушка и дедушка на час». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

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Обучение, в рамках которого будущие няни слушают лекции, выполняют практические задания, проходят стажировку и сдают экзамен, длится четыре недели в офлайн- и онлайн-формате.

«Каждая семья в определенный период времени задумывается, с кем оставить ребенка. Родители должны быть уверены, что их дети под присмотром надежного человека, имеющего статус самозанятого и обладающего всеми необходимыми знаниями и компетенциями», — подчеркнула директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она отметила, что в школе «Бабушка и дедушка на час» помогают не только получить востребованную специальность, но разобраться в преимуществах официального трудоустройства, дающего дополнительную гарантию безопасности как няне, так и родителям.

Отмечается, что на занятиях, посвященных детской психологии, слушатели узнают, как минимизировать факторы возникновения тревоги у своих будущих подопечных, освоят практические методики борьбы со стрессом.

Всего в программе обучения будет 132 академических часа, посвященных конфликтологии, теории поколений, профессиональной этике няни, методикам раннего развития, навыкам оказания экстренной медицинской помощи и другим важным вопросам. Занятия будут проходить с 18 марта в центре занятости «Моя карьера».

Ранее москвичей удивили стенды с рекламой дополнительного образования в школах.