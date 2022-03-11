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1 час назад

Москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах столичного метро

МослентаМослента

Россияне в группе Facebook «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» поделились воспоминаниями о буфетах, которые в годы СССР располагались на станциях столичного метрополитена.

Москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах метро
Фото: ТАССТАСС

Автор поста напомнил, что точки общепита начали принимать пассажиров московской подземки практически с момента открытия первой линии. Так, в 1935 году на станции метро «Охотный ряд» работал буфет, в котором продавались сладости, газированная вода и мороженое. На приложенном черно-белом фото запечатлены сотрудники общепита и, по другую сторону витрины, посетители. На стеклянном прилавке стоит информационный плакат, рекламирующий эскимо в шоколаде. «И я этот киоск помню», — прокомментировала москвичка.

Также одна из жительниц столицы рассказала, что один из буфетов располагался на Замоскворецкой линии. «На станции "Аэропорт" тоже был буфет», — написала женщина под постом.

Подписчики вспомнили, что большинство подобных точек общепита в метро находились именно на Сокольнической линии — «красной ветке» метро. «И на "Кропоткинской", и на "Парке культуры", и на "Библиотеке имени Ленина". Много было и так здорово», — с ностальгией рассказали москвичи.

Ранее пользователи сети обсудили новые пиццематы, которые были установлены на станциях метро «Пушкинская» и «Саларьево». Фолловеры предложили вернуть в подземку киоски с буррито.

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