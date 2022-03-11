В «Доме на Брестской» открылась выставка работ российских фотографов

Увидеть работы можно до 30 марта включительно.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В «Доме на Брестской» открылась фотовыставка победителей всероссийского проекта «Молодые фотографы России». Ранее работы уже представили в Калуге, Новосибирске, Владимире и Туле. Посмотреть экспозицию можно до 30 марта включительно.

«На 2-й Брестской в зале интерактивной карты представлено более 600 фоторабот 102 финалистов конкурса. В них молодые авторы рассказывают о своих путешествиях, архитектурных шедеврах Москвы, суровой красоте Арктики», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В рамках выставки подготовлена образовательная программа. Посетить тематические лекции и творческие встречи можно будет по предварительной регистрации.

В четверг, 17 марта, в 19:00 состоится встреча с российским фотографом, членом Союза фотохудожников России Михаилом Розановым «Геометрия Москвы». Михаил Розанов работает в монохромной технике. Его произведения отличает предельный минимализм и академическая строгость, а сюжетами становятся архитектурные и природные ландшафты. Автор обнаруживает возвышенное в повседневности, предлагая зрителю отвлечься от конкретных объектов и воспринять привычные формы окружающего мира как ощущения.

В понедельник, 21 марта, член Союза фотохудожников России, видеограф, историк и фотограф Ольга Межуева проведет тренинг «Как фотографу придумать 100 необычных идей за один день». Участники научатся выдвигать креативные идеи для фотопроектов. Работы Ольги Межуевой популярны среди профессионалов и любителей и могут быть полезны людям любых творческих профессий. Начало мероприятия в 19:00.