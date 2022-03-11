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31 минуту назад

Доходный дом архитектора Бугровского отремонтируют в центре Москвы

РИАМОРИАМОиещё 3

В Басманном районе столицы проведут капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома, который построили в 1902 году по индивидуальному проекту архитектора М.Ф. Бугровского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Доходный дом архитектора Бугровского отремонтируют
Фото:  fainaidea.com fainaidea.com

Здание находится в Подсосенском переулке. В ходе работ специалисты приведут в порядок кирпичную кладку, расчистят фасад, покрасят дом, отремонтируют цокольный этаж, проведут замену водосточных труб и отливов.

Деревянные элементы кровли покроют огнебиозащитным составом, также в доме заменят обрешетку, сделают утепление. Внутри планируется отремонтировать системы холодного и горячего водоснабжения, магистрали теплоснабжения и водоотведения.

На 2021-2023 годы в столице запланирован капитальный ремонт почти 4,5 тыс. домов общей площадью 34,2 млн кв. м.

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