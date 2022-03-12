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1 час назад

Почти 120 рейсов задержали и отменили в Москве

Москва24Москва24иещё 2

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Почти 120 рейсов задержали и отменили в Москве
Фото: Москва 24Москва 24

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 116 рейсов. Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 5 рейсов. При этом 38 самолетов там не взлетит вовсе.

В аэропорту Домодедово известно о переносе времени вылета для 4 лайнеров. Еще 26 взлетов там отменили. В свою очередь, в Шереметьево 4 рейса задержали и 39 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили почти 90 рейсов. Больше всего корректировок было внесено в расписание Внуково.

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