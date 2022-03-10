В "Аптекарском огороде" подвели итоги экологического проекта

Церемония награждения победителей экологического проекта "Renature. Вернем природу в город" состоялась в четверг в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

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"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоялся финал масштабного инновационного экологического проекта "Renature. Вернем природу в город", который нацелен на улучшение экологической обстановки в российских городах и сохранение здоровья людей. Проект соответствует целям устойчивого развития ООН. Экопроект, стартовавший осенью 2021 года, реализуется Росбанком и Ботаническим садом МГУ "Аптекарский огород" при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы", - рассказал собеседник агентства.

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Победителей отбирали среди следующих номинаций: "Прибрежные сообщества", "Луговые сообщества", "Теневой участок" и "Зеленые крыши". Лучшие идеи четырех команд-победителей начнут использовать в "Аптекарском огороде" уже весной 2022 года. Здесь появятся четыре вида городских участков - теневой (лесной), луговой, прибрежный (околоводные пространства) и озеленение крыш. При этом будут применяться как традиционные, так и инновационные подходы к озеленению открытых пространств.

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова отметила, что командам удалось отразить в разных форматах связь между качеством жизни горожан и состоянием окружающей среды в мегаполисах.

"Примерно в середине апреля начнем готовить списки растений, закупать грунты, удобрения, субстраты для дорожек. Нам предстоит большая творческая работа в тесном сотрудничестве со специалистами, агрономами, ботаниками", - приводятся в сообщении слова директора "Аптекарского сада" Алексея Ретеюма.

О проекте

Осенью 2021 года экологический проект был запущен в "Аптекарском огороде". Согласно регламенту, его разделили на две части: учебно-теоретическую - отбор студентов для создания восьми команд, лекции, разработка и защита проектов; и практическую, во время которой четыре победившие команды реализуют свои проекты на территории "Аптекарского огорода".