Землю в Москве предоставят по ставке в 1 рубль

Земельные участки под строительство новых производств в Москве будут предоставлять по ставке в один рубль. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под их строительство будут предоставляться по ставке в один рубль», — написал Собянин.

Он отметил, что совместно с Корпорацией МСП в городе запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. По его словам, компаниям также предоставят субсидии на эти цели.