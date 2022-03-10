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23 минуты назад

Землю в Москве предоставят по ставке в 1 рубль

Елена Прошина

Земельные участки под строительство новых производств в Москве будут предоставлять по ставке в один рубль. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Землю в Москве предоставят по ставке в 1 рубль
Фото: ТАССТАСС

«Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под их строительство будут предоставляться по ставке в один рубль», — написал Собянин.

Он отметил, что совместно с Корпорацией МСП в городе запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. По его словам, компаниям также предоставят субсидии на эти цели.

Еще 500 миллионов рублей выделят на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания с целью заполнения ниши, которую сейчас освобождают зарубежные сети. Кроме того Москва примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения, добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Корпорация МСП,
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