В Большом театре пройдет премьера оперы "Фальстаф, или Три шутки"

На Камерной сцене Большого театра впервые в России покажут оперу Антонио Сальери "Фальстаф, или Три шутки". Об этом стало известно из публикации на официальном сайте культурного учреждения.
"Фальстаф" впервые дебютировала на театральной сцене в Вене в 1799 году. Постановка была гармонично сбалансирована с точки зрения музыкальной и драматургической составляющих. На то время опера могла посоревноваться в остроте юмора с известной "Свадьбой Фигаро" Моцарта и имела большой успех среди зрителей.
Постановка была написана по сюжету "Виндзорских насмешниц" Уильяма Шекспира. Произведение стало основой для классической оперы-буффа с переодеванием, перевоплощением, множеством любовных похождений и раскаянием главного героя - похотливого чревоугодника Фальстафа в финале.
"С моей точки зрения, в данном случае для Сальери театральность была важнее всего. И для него, и для публики, которая приходила смотреть и слушать его оперу, действие как таковое играло не меньшую роль, чем, собственно, музыка. Речитативы, в которых оно происходит, важны не менее, чем арии и ансамбли. Их удельный вес больше даже, чем в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, где речитативов довольно много. Зрители шли на "Фальстафа" Сальери как на музыкальный спектакль, драму с музыкой, в которой все максимально драматически оправдано", - заявил дирижер-постановщик Иван Великанов.
Ранее в "Современнике" состоялась премьера спектакля "Интуиция".