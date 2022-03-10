В Большом театре пройдет премьера оперы "Фальстаф, или Три шутки"

"С моей точки зрения, в данном случае для Сальери театральность была важнее всего. И для него, и для публики, которая приходила смотреть и слушать его оперу, действие как таковое играло не меньшую роль, чем, собственно, музыка. Речитативы, в которых оно происходит, важны не менее, чем арии и ансамбли. Их удельный вес больше даже, чем в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, где речитативов довольно много. Зрители шли на "Фальстафа" Сальери как на музыкальный спектакль, драму с музыкой, в которой все максимально драматически оправдано", - заявил дирижер-постановщик Иван Великанов.