Как меры поддержки помогут москвичам в условиях санкций

Экономист Андрей Бархота в интервью радиостанции Business FM дал оценку мерам поддержки, предложенным правительством Москвы в условиях западных санкций.
Он отметил, что особое значение имеют мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест, льготное кредитование малого и среднего бизнеса Москвы, предоставление широких возможностей по перепрофилированию отдельных производственных участков.
«Представляется, что объявленные меры способны не только способствовать угрозам стагнации и спада, но также и стать опорой для нового развития, дать ему импульс», — рассказал специалист.
Ранее доктор экономических наук, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов рассказал, что поможет обойти закрытие магазинов на территории России, и назвал два способа восстановить производство после ухода с рынка западных брендов.