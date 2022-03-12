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49 минут назад

Экономист дал оценку мерам поддержки москвичей в условиях западных санкций

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Экономист Андрей Бархота в интервью радиостанции Business FM дал оценку мерам поддержки, предложенным правительством Москвы в условиях западных санкций.

Как меры поддержки помогут москвичам в условиях санкций
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Он отметил, что особое значение имеют мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест, льготное кредитование малого и среднего бизнеса Москвы, предоставление широких возможностей по перепрофилированию отдельных производственных участков.

«Представляется, что объявленные меры способны не только способствовать угрозам стагнации и спада, но также и стать опорой для нового развития, дать ему импульс», — рассказал специалист.

Ранее доктор экономических наук, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов рассказал, что поможет обойти закрытие магазинов на территории России, и назвал два способа восстановить производство после ухода с рынка западных брендов.

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