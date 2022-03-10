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5 часов назад

ФОК с магазинами и общепитом появится в Черемушках

Москва24Москва24иещё 3

В районе Черемушки на юго-западе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с магазинами и общепитом, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ФОК с магазинами и общепитом появится в Черемушках
Фото:  Агентство "Москва"/Сергей Киселев Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Уточняется, что комплекс возведут по адресу улица Зюзинская, владение 3.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что на сегодняшний день на данном земельном участке расположено административное здание с магазинами.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции имеющегося здания. Функциональное назначение позволит разместить в нем медицинские стационары, ФОК, спортплощадки, магазины и объекты общественного питания", – приводятся в материале слова Пятовой.

Предполагается, что площадь объекта составит около 6 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный спортивный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево. Там разместят два катка для хоккея и фигурного катания, залы для занятий танцами и боксом, фитнес-бар, административный блок и другие помещения. Кроме того, на втором этаже оборудуют балкон.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,
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