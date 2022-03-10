ФОК с магазинами и общепитом появится в Черемушках

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что на сегодняшний день на данном земельном участке расположено административное здание с магазинами.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции имеющегося здания. Функциональное назначение позволит разместить в нем медицинские стационары, ФОК, спортплощадки, магазины и объекты общественного питания", – приводятся в материале слова Пятовой.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный спортивный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево. Там разместят два катка для хоккея и фигурного катания, залы для занятий танцами и боксом, фитнес-бар, административный блок и другие помещения. Кроме того, на втором этаже оборудуют балкон.