Ажиотаж в магазине Uniqlo в Москве сняли на видео

Сообщения о приостановке деятельности компании Uniqlo в России вызвали ажиотаж в московских магазинах бренда. Видео с толпами посетителей в одном из бутиков Uniqlo публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
Ранее стало известно, что японский производитель принял решение временно приостановить свою деятельность на территории России. Соответствующее заявление появилось на сайте управляющей компании Fast Retailing Co.
«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», – говорится в нем.