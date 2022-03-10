Ажиотаж в магазине Uniqlo в Москве сняли на видео

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», – говорится в нем.