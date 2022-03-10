Собянин: Москва примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным департаментам и заказчикам развернуть все заказы с импортной продукции на отечественную, локализовать ее, создать систему долгосрочных заказов, чтобы обеспечить на долгие годы столичные предприятия, сделать известным для них объем заказа и возможность прогнозировать инвестиции. Об этом он сообщил в четверг на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.