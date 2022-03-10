Собянин: Москва примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным департаментам и заказчикам развернуть все заказы с импортной продукции на отечественную, локализовать ее, создать систему долгосрочных заказов, чтобы обеспечить на долгие годы столичные предприятия, сделать известным для них объем заказа и возможность прогнозировать инвестиции. Об этом он сообщил в четверг на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.
"Мы уже поступали таким образом, создавая офсетные контракты, создав мощное производство медицинских препаратов в городе Москве за последние годы, разместивших там десятилетние контракты под условия импортозамещения. Также будем действовать и по другим направлениям, только еще более масштабно", - заверил мэр.
Он также сообщил, что власти Москвы приняли решение в полном объеме сохранить государственный заказ, а также кредитовать его - авансировать до 70%, чтобы обеспечить закупку товаров, оказание услуг и выполнение необходимых работ для города Москвы.