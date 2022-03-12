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1 час назад

В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

ТАССТАССиещё 5

Облачная погода, снег, местами гололедица и около 0 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали снег и гололедицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в диапазоне минус 3 - плюс 2 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

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