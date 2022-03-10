В московских поликлиниках восстановили режим плановой помощи

В столичных поликлиниках в связи с улучшением эпидемиологической обстановки практически полностью восстановили режим плановой помощи. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление заместителя мэра города, руководителя оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Анастасии Раковой.

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«Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются», — заявила Ракова.

В связи с этим, продолжила она, освободившийся ресурс был направлен на прием плановых пациентов.

По словам заммэра, в настоящий момент 50 процентов пациентов могут попасть на прием к терапевту в день обращения или на следующие сутки, а 93 процента — в ближайшие три дня.

«Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог, на сегодня или завтра», — рассказала Ракова, отметив, что через неделю их число возрастет до 90 процентов.

Ранее москвичам напомнили о возможности получить бесплатную психологическую помощь.