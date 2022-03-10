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29 минут назад

Собянин: Общегородской субботник пройдет 16 апреля

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Распоряжение на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится, что основная задача месячника благоустройства - привести в порядок в городе все без исключения, начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов.

Собянин: Общегородской субботник пройдет 16 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, проведут очистку городских и внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и покрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы. Кроме того, запланированы промывка и текущий ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов.

На дорожных объектах промоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку, приступят к текущему ремонту трасс.

Специалисты промоют инженерные сооружения - транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, и объекты монументального искусства. Подготовят к сезону столичные фонтаны, а набережные и причалы - к открытию речной навигации.

На традиционный субботник приглашаются школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, которые готовы принять участие в уборке и благоустройстве родного города. Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы - убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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