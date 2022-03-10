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55 минут назад

Вильфанд пообещал москвичам "очень холодные" ночи

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве и области до конца недели ожидаются холодные морозные ночи. Специалиста цитирует РИА «Новости».

Москвичам пообещали «очень холодные» ночи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночи на пятницу и субботу в Москве (от минус 12 до минус 16 градусов) и Подмосковье (по области до минус 19 градусов) будут очень холодными», — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, и дневные температуры в столичном регионе будут отрицательными — от -1°C до - 5°C. В четверг, 10 марта, температура может достигать до -6°C.

Похожий прогноз ожидается и для Центрального федерального округа, отметил Вильфанд.

На прошлых выходных ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в скором времени в Центральной России ожидается «полярное вторжение». Он добавил, что центральные российские регионы попадут в «арктический мешок»: в среду, 9 марта, температура воздуха снизится до минус 13–18°C ночью и минус 5–10°C днем, похолодание продлится до пятницы.

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