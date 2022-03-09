Москвичи начали прощаться с «Макдоналдсом» стихами

Участник группы Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» опубликовал фотографию очереди в ресторан быстрого питания «Макдоналдс», который по сообщениям СМИ в скором времени должен закрыться. Один из пользователей в комментариях решил попрощаться с любимым заведением с помощью стихов, а точнее — слов одной из популярных в прошлом песен.

Фото: страница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook страница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook

Житель Москвы написал, что успел зайти в кафе последний раз и написал в честь этого следующие строки «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Это все в последний раз».

Большинство участников сообщества написали, что не часто посещали данное заведение, но при этом отметили, что там продавались хорошие напитки. «Кофий хороший был», «Кофе был отличный», — написали юзеры под постом.

«Никогда особо там не ела, но мне жаль. Это и места рабочие и перекус был для многих, причем очень экономичный», — заключил один из подписчиков группы.

Ранее стало известно, что бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей.