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51 минуту назад

В столице снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

РИАМОРИАМО

На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей снизилась на 7,1% по сравнению с неделей до этого. Среди людей старше 15 лет показатель упал на 12,1%, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В столице снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: © страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"

Дети в возрасте до 2 лет и с 3 до 6 лет болели на том же уровне. А вот у ребят 7-14 лет отмечалось повышение заболеваемости.

В текущем эпидсезоне в столице привито от гриппа 7,299 млн человек. Это 57,72% от общей численности населения мегаполиса. Среди детей вакцинировались 65,43%.

Москвичам напоминают, что в городе по-прежнему можно бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Прививку можно сделать в государственных поликлиниках и в выездных пунктах.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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